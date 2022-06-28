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    Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

    2 dış temsilcilikteki Büyükelçiliğe atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • 28.06.2022 - 04:37
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    Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Büyükelçi atama kararları belli oldu.

    2 dış temsilcilikteki Büyükelçi merkeze alındı

    İHA'nın haberine göre kararla birlikte, Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Zimbabve Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hakan Kıvanç merkeze alınırken, yerlerine Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal, Zimbabve Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, AGİT, silahların kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Berna Kasnaklı Versteden atandı.

    Büyükelçi atamaları Resmi Gazete de #1


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