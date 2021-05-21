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    Büyükelçiler Antalya’da: Güvenli turizm tanıtılıyor

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Güvenli turizm daha da güvenli' mesajıyla 89 ülkeden davet ettiği, çoğu büyükelçi yabancı misyon temsilcileri ile gazeteciler, Antalya'ya geldi.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 17:24
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    Büyükelçiler Antalya’da: Güvenli turizm tanıtılıyor

    Türkiye'de yeni turizm sezonu öncesi 'güvenli turizm' uygulamalarının yerinde deneyimlenebilmesi ve uluslararası misyon şefleri ile basın-yayın kuruluşlarınca ülke turizminin bizzat gözlemlenebilmesi için geçen yıl ilki düzenlenen organizasyonun ikincisi, 'Güvenli turizm daha da güvenli' (Double safety for tourism) başlığıyla yine Antalya'da gerçekleştirildi.

    Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ilk defa Türkiye'de uygulanan ve turizmde birçok ülkeye de örnek gösterilen 'Güvenli Turizm Sertifikası' programı kapsamında uygulanan model, bu yıl da birçok ülkenin Türkiye büyükelçileri ve yabancı misyon temsilcileri ile uluslararası basın mensuplarına tanıtılıyor.

    ANTİK KENTLER GEZİLDİ, PANDEMİ KURALLARI ANLATILDI

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı ve sektör iş birliğiyle 3 gün olarak planlanan tanıtım programına; 89 ülkeden çoğunu büyükelçilerin oluşturduğu yabancı misyon temsilcileri ile basın mensupları, turizm kenti Antalya'ya geldi.

    Yabancı ülke misyon temsilcileri Side Antik Kenti'ni, uluslararası basın mensupları ise Perge Antik Kenti'ni ziyaret etti.

    Havalimanı, oteller, turistlerin ziyaret noktaları olan antik kentler, müzeler gibi diğer turistik merkezlerde uygulanan pandemi kurallarının yerinde tanıtımı yapıldı.

    Büyükelçiler Antalya’da: Güvenli turizm tanıtılıyor #1

    BAKANLA GÖRÜŞME, ASPENDOS'TA KONSER

    Programın ikinci gününde heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelecek.

    Büyükelçiler ve diğer temsilciler için Aspendos Antik Tiyatro'da da özel konser düzenlenecek.

    Büyükelçiler Antalya’da: Güvenli turizm tanıtılıyor #2

    Büyükelçiler Antalya’da: Güvenli turizm tanıtılıyor #3

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