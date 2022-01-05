Buzdan sal yaptı, Çoruh Nehri’nde gezdi

Bayburt'ta kısmen donan Çoruh Nehri’nde, buz kütlesini sal gibi kullanarak ilerleyen genç, görenleri şaşırttı.

Bayburt kent merkezinden geçen Çoruh Nehri’nde buzu sal gibi kullanan Burak Yıldız, görenleri hayrete düşürdü.

Tehlikeye aldırış etmeden nehirde buz kütlesi üzerinde gezinti yapan Yıldız, güzel ve heyecanlı olduğunu söyledi.

NEHRİ GEZİH, KARAYA ÇIKTI

Maceraperest genç, yörede 'buz binmek' olarak bilinen bu yolculuğu çocukluğundan itibaren zaman zaman yaptığını dile getirdi.

Uzun bir süre buzdan sal üzerinde Çoruh Nehri’nde ilerleyen genç adam, daha sonra kıyıya çıktı.