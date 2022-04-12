Petrol
99.41
0.14%
Euro
15.96
0.00%
Dolar
14.66
0.02%
Altın
921.13
0.00%
Borsa
2449
2.33%
Bitcoin
588.257
-6.68%
BTXN Coin
31.20
-0.85%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    ByLock'çu 7 FETÖ’cü tutuklandı

    İstanbul merkezli 2 ilde yapılan FETÖ operasyonları kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.
    • İHA
    • 12.04.2022 - 01:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ByLock'çu 7 FETÖ’cü tutuklandı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul ve Erzurum’da 8 Nisan’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 21 şüpheliden 20’si yakalanmıştı.

    İHA'nın haberine göre dört gün önce yakalanan aralarında örgütün bölge ve gizli mahrem yapılanmasında görevli kişilerin de olduğu 20 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı.

    7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

    Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla yakalanan FETÖ zanlıları, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi.

    Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7’si “Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden” tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

    ByLock çu 7 FETÖ’cü tutuklandı #1

    FETÖ bünyesinde KPSS çalışma evlerinde sınava hazırlandılar

    Öte yandan soruşturma dosyasında yer alan iddiaya göre yakalanan FETÖ/PDY üyelerinin, örgüte maddi destek sağladıkları, bölge ve gizli mahrem yapılanması içinde yer aldıkları, örgüte eleman temin edip, bölge yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve FETÖ bünyesindeki KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlandıkları ifade ediliyor.


    İlginizi Çekebilir

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Samsun'da takım elbiseli hırsız kamerada
    3. Sayfa

    Samsun'da takım elbiseli hırsız kamerada

    Çin’de halkın karantina protestosu: Pencereye çıkıp çığlık attılar
    Sağlık

    Çin’de halkın karantina protestosu: Pencereye çıkıp çığlık attılar

    Görüş Bildir