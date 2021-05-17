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    Caddebostan Sahili'nde yoğunluk

    17 günlük tam kapanmanın sona ermesinin ardından vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti.
    • DHA
    • 17.05.2021 - 23:18
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    Caddebostan Sahili'nde yoğunluk

    Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    TAM KAPANMA SONRASI CADDEBOSTAN SAHİLİ DOLDU

    Tam kapanmanın ardından İstanbullular güneşli havanın tadını çıkarabilmek için Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimileri çimlerde oturdu kimileri ise kumsalda denizi izledi.

    Caddebostan Sahili nde yoğunluk #1

    ÇÖP KUTULARI DOLDU, TAŞTI

    Yoğunluk akşam saatlerine kadar sürerken vatandaşlar, sonunda dışarı çıkabildikleri için mutlu olduklarını söyledi. Öte yandan gün boyu süren yoğunluğun ardından çöp kutuları doldu taştı.

    Caddebostan Sahili nde yoğunluk #2

    "17 GÜN GERÇEKTEN UZUN BİR SÜRE EVDE KALMAK İÇİN"

    Motosikletiyle sahile gelen Ahmet Bayrak, "17 gün gerçekten uzun bir süre evde kalmak için. Ben motor kullandığım için en çok motorumu özledim. Dışarı çıkma yasağı olduğu için bugün o fırsatı buldum. Şu an gün batımının tadını çıkarıyorum. Güzel oldu." dedi.

    Caddebostan Sahili nde yoğunluk #3

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