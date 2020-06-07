Caddebostan sahilindeki çöp manzaraları tepki çekti

Yeni normalin başlamasıyla birlikte hafta sonu Caddebostan sahiline akın eden vatandaşlardan geriye sahile bıraktıkları çöpler kaldı.

Türkiye'de normalleşme sürecine adım atılırken, uzun süre sonra hafta sonunu dışarıda geçiren vatandaşlar, sahillere ve parklara akın etti.

ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİTTİLER

İstanbulluların gece geç saatlere kadar vakit geçirdiği Caddebostan sahilinde bu sabah koşuya gelen vatandaşlar, yerlere atılan çöplerle karşılaştı.

Çöp tenekelerinin etrafına yayılmış, yeşillik alanda bulunan çöpler ise belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

"ŞU DÖNEMDE HİÇ HİJYENİK DEĞİL"

Koşu yapmaya gelen bir vatandaş, “Hafta sonları çok piknik yapanlar oluyor. Fakat çöplerini atmıyorlar. Çöpler dolu dolu oluyor. Herhalde tam toparlanamıyor mudur, nedir? Kargalar gelip parçalıyor. Şişeler kırılıyor. Biz bu görüntülerden rahatsızız. Görmek istemiyoruz. Temiz hava solumak istiyoruz. Pis kokular yapıyor. Herkes temiz olursa her yer için aynı şekilde ama burası yoğun talep gören bir yer. Onun için temiz olunmasını istiyoruz. Herkese buradan söylüyorum, yediklerini ve içtiklerini konteynere atsınlar ya da alıp götürsünler. Hijyenik bir şey değil, şu dönemde özellikle insanların ağızlarından içip çıkarttıkları şeyleri ortalıklara saçması." dedi.