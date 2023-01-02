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    Caddebostan yat limanında tekneler alev alev yandı

    Caddebostan yat limanında elektrik kontağından kaynaklı yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
    • 02.01.2023 - 06:34
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    Caddebostan yat limanında tekneler alev alev yandı

    İstanbul'da sabah saat 05.00 sıralarında Kadıköy Caddebostan yat limanında, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

    Tekneler alev topuna döndü

    Kısa sürede dumanların yükseldiği tekneler bir anda alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda çevre ilçelerden itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan teknelere müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Caddebostan yat limanında tekneler alev alev yandı #1

    6 tekne kullanılamaz hale geldi

    Yangının diğer teknelere sıçramaması için tekneler güvenli bölgeye çekildi. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 6 teknenin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

    İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    Caddebostan yat limanında tekneler alev alev yandı #2

    "Yaralımız ve can kaybımız yok"

    İHA'nın haberine göre, yangının meydana geldiği limanda bekçi olarak çalışan Atilla Yalın "Saat 05.00 sularında görev bölgemde duruyordum. Yan taraftaki iş arkadaşımın yerinde olmadığını gördüm. Kulübeden çıkınca baktığımda tekneler alev almıştı. İtfaiye ekiplerimiz sayesinde yangına müdahale edildi. Yaralımız ve can kaybımız yok. Yangının sebebi elektrik kontağı olduğu belirtildi. Şu ana kadar 6 teknemiz yandı." dedi.

    Caddebostan yat limanında tekneler alev alev yandı #3


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