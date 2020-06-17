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    Çağlayan Adliyesi’nde yoğunluk önlemi

    İstanbul Çağlayan’da, dün yaşanan yoğunluk sebebiyle bugün giriş kapılarında önlemler alınmaya başlandı.
    • İHA
    • 17.06.2020 - 12:16
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    Çağlayan Adliyesi’nde yoğunluk önlemi

    İstanbul Adalet Sarayı’nda duruşmaların başlamasıyla beraber yaşanan yoğunluğa ilişkin giriş kapılarında önlem alındı.

    15 Haziran’a kadar nöbet sistemi ile çalışması kararlaştırılan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda geçtiğimiz gün duruşmalar görülmeye başlanmıştı. Sabah saatlerinden itibaren adliyeye gelen vatandaşlar, giriş kapıları önünde uzun kuyruklar oluştururken kimi zaman sosyal mesafe kurallarını hiçe saymıştı.

    ÖNLEMLERDEN SONRA YOĞUNLUK AZALDI

    Yeni normalleşme sürecinin ilk gününde yaşanan yoğunluğun yaşanmaması için görevlilerle giriş kapılarında önlem alındı. Şeritlerle vatandaş, personel ve avukat girişinin ayrıldığı adliyede, görevliler sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan normalleşmenin ilk sürecinde yaşanan yoğunluğun alınan önlemler kapsamında bugün yaşanmadığı gözlendi.

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