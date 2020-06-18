İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’ndaki, tüketici mahkemesi çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahkemeye karantina kısıtlaması uygulandı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler ile birlikte adliyeler de kapatılmıştı.

15 Haziran'da duruşmaların yeniden başlamasıyla, adliyelerdeki yoğunluk da arttı. Bugün, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nin 1. katında bulunan 6. Tüketici Mahkemesi kaleminde çalışan bir erkek memurun, koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla mahkeme karantina altına alındı.

HAKİMLER VE KALEM PERSONELLERİ İZNE ÇIKARILDI

Ayrıca, karantinaya alınan mahkemenin 2 hakimi ve tüm kalem personelleri, herhangi bir belirti göstermemelerine rağmen tedbir amaçlı idari izne çıkarıldı.

Hakimler ve memurların evlerinde kendilerini izole edecekleri öğrenilirken, hakimlerin odası, duruşma salonu ve mahkeme kalemi dezenfekte edildi.

DURUŞMA YAPILMAYACAKTIR YAZISI ASILDI

Duruşma salonu ve kaleminin kapısına, "Kovid-19 salgını nedeniyle mahkememiz karantina altına alınmıştır. Duruşmalar yapılmayacaktır" yazısı asıldı

ADLİYEDE YOĞUNLUK AZALIYOR

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, tutuklu ve acil dışındaki işlemlere verilen aranın sona ermesiyle birlikte son günlerde girişlerinde uzun vatandaş kuyrukları oluşan İstanbul Adliyesi'nde, bugün yoğunluğun azalmaya başladığı görüldü.

Adliye girişindeki güvenlik görevlileri ve memurların megafonla duyuru yaparak, vatandaşların kontrollü bir şekilde binaya girişlerini sağladıkları gözlendi.

Çağlayan’da tüketici mahkemesi karantinaya alındı VİDEO