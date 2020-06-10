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    Çakmakla oynayan çocuklar, bir evi ve ahırı yaktı

    Çorum'da evde buldukları çakmakla tandırlıkta oyun oynayan çocuklar yangın çıkarırken, bir ev, tandırlık ve ahırlık kullanılmaz hale geldi, 9 büyükbaş hayvan telef oldu.
    • İHA
    • 10.06.2020 - 07:51
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    Çakmakla oynayan çocuklar, bir evi ve ahırı yaktı

    Çorum'un Ayaz köyünde Necip G.’nin torunları F.A ve N.E.G dedelerinin evinde buldukları çakmak ile tandırlığın içindeki kuru otları tutuşturdu.

    ALEVLERİ SÖNDÜREMEYİNCE DEDELERİNİ UYARDILAR

    Alevleri söndüremeyen çocuklar dedelerine haber verdi. Tandırdan alevler yükseldiğini gören Necip G., itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye çok sayıda sevk edildi.

    Çocukların çakmakla oyunu yangın çıkardı -1

    AHIR VE EV YANDI, 9 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

    Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan ahır ve eve sıçradı. Yangında ahırda bulunan 11 adet büyükbaş hayvandan 2’si vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 9 adet büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.

    Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenen Necip G. v eşi H.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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