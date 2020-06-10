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Çakmakla oynayan çocuklar, bir evi ve ahırı yaktı

Çakmakla oynayan çocuklar, bir evi ve ahırı yaktı

Çorum'da evde buldukları çakmakla tandırlıkta oyun oynayan çocuklar yangın çıkarırken, bir ev, tandırlık ve ahırlık kullanılmaz hale geldi, 9 büyükbaş hayvan telef oldu.