Adana'da çalıların arasında EYP bulundu
Adana'da yol kenarındaki çalılıkların arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
- DHA
- 21.11.2020 - 17:43
- Güncelleme : 21.11.2020 - 17:45
Adana Büyükşehir Belediyesi işçileri, Seyhan Baraj Gölü üzerinden geçen Çatalan Batı Köprüsü yakınlarında, yol kenarındaki çalılıklar arasına gizlenmiş şüpheli paket gördü.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, pakette EYP olduğunu belirledi.
PATLAYICI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Parça tesirli olduğu değerlendirilen patlayıcı, güvenlik önlemleri içinde emniyete götürüldü.