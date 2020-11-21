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    Adana'da çalıların arasında EYP bulundu

    Adana'da yol kenarındaki çalılıkların arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
    • DHA
    • 21.11.2020 - 17:43
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 17:45
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    Adana'da çalıların arasında EYP bulundu

     

    Adana Büyükşehir Belediyesi işçileri, Seyhan Baraj Gölü üzerinden geçen Çatalan Batı Köprüsü yakınlarında, yol kenarındaki çalılıklar arasına gizlenmiş şüpheli paket gördü.

    İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, pakette EYP olduğunu belirledi.

    PATLAYICI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Parça tesirli olduğu değerlendirilen patlayıcı, güvenlik önlemleri içinde emniyete götürüldü.

    Adana EYP

    Adana EYP

    Adana EYP

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