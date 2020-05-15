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    Cami avlularında 12 Haziran'dan itibaren namaz kılınacak

    Cami avlularında 12 Haziran'dan itibaren namaz kılınacak

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12 Haziran'dan itibaren camilerin avlularında namaz kılınmaya başlanacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2020 - 04:38
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    Cami avlularında 12 Haziran'dan itibaren namaz kılınacak

    Koronavirüsle mücadele kapsamında, yaklaşık 2 aydır camiler ibadete kapalı tutuluyor.

    Normalleşme süreci ile birlikte camilerin ibadete açılıp açılmayacağı ise merak ediliyordu.

    ERBAŞ CANLI YAYINDA MÜJDEYİ VERDİ

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kanal 7'de katıldığı sahur programında, camilerin 1 ay sonra ibadete açılacağını duyurarak "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

    CUMA NAMAZINA DENK GELİYOR

    Erbaş'ın belirttiği tarih ise cuma gününe denk geliyor. 16 Mart'tan beri kapalı olan camilerde cuma namazı da, 4 hafta sonra şimdilik avlularda kılınmaya başlanacak.

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