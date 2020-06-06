Cami avlusunda bırakılmış 5 günlük bebek bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde cami avlusunda bulunan bebeğin kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi'ndeki Toprak Camisi'ne namaz kılmak için gelen bir kişi, avlunun bulunduğu yerde ağlayan bir bebek olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

112 acil servis ekiplerince ilk muayenesi yapılan bebek, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

5 GÜN ÖNCE DÜNYAYA GELDİ

Tedavi altına alınan erkek bebeğin, 5 gün önce dünyaya geldiği belirtildi. Polis, bebeğin kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.