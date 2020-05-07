4 ayrı camide hırsızlık yapan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya’nın, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde bulunan 4 ayrı caminin kapılarını zorlayan veya camlarını kıran iki şüpheli, cami içinden laptop, çay kazanı, elektrikli semaver ve para çalarak kayıplara karıştı.

Cami hırsızını elindeki dövme ele verdi VİDEO

ELİNDEKİ DÖVME YAKALATTI

Camilerde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları titiz çalışma sonrasında şüphelinin birini elindeki dövmeden tespit etti.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Tespit edilen E.O., (19) ve B.G., (25) isimli şahıslar, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların cami içine girip hırsızlık yapması gözüküyor.