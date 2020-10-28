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Çamlıca Kulesi'nde Türk bayrağı ile ışık gösterisi

Çamlıca Kulesi'nde Türk bayrağı ile ışık gösterisi

Küçük Çamlıca Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi'nde, Türk ve Azerbaycan bayrakları yansıtılarak yapılan ışık gösterisi beğeni topladı.