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    Çamlıca Kulesi'nde Türk bayrağı ile ışık gösterisi

    Küçük Çamlıca Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi'nde, Türk ve Azerbaycan bayrakları yansıtılarak yapılan ışık gösterisi beğeni topladı.
    • DHA
    • 28.10.2020 - 23:46
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 23:57
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    Çamlıca Kulesi'nde Türk bayrağı ile ışık gösterisi

    İstanbul Küçük Çamlıca'da bir süre önce tamamlanarak kullanılmaya başlanan Küçük Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi'ndeki ışık gösterisi, İstanbulluların beğenisini kazandı.

    İSTANBUL'UN YENİ SİMGESİ

    İstanbul'un yeni simgesi olmaya aday 369 metre yüksekliğe sahip kulede havanın kararmasıyla birlikte başlayan gösteri, İstanbul'un güzelliğine güzellik kattı.

    Çamlıca Kulesi'nde Türk bayrağı ile ışık gösterisi-Video

    Çamlıca Kulesi nde Türk bayrağı ile ışık gösterisi #1

    TÜRK VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI YANSITILDI

    Zaman zaman kırmızı beyaz renklere de bürünen kulede led ışıklarla Türk ve Azerbaycan bayrakları oluşturuldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamı da özel bir ışık gösterisi yapılacağı öğrenildi.

    Çamlıca Kulesi nde Türk bayrağı ile ışık gösterisi #2

    Çamlıca Kulesi nde Türk bayrağı ile ışık gösterisi #3

    Çamlıca Kulesi nde Türk bayrağı ile ışık gösterisi #4

    Çamlıca Kulesi nde Türk bayrağı ile ışık gösterisi #5

    Çamlıca Kulesi nde Türk bayrağı ile ışık gösterisi #6

    Çamlıca Kulesi nde Türk bayrağı ile ışık gösterisi #7

    Çamlıca Kulesi nde Türk bayrağı ile ışık gösterisi #8

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