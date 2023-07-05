Çamlıca Kulesi'nin açılışının ardından görüntü kirliliği tarihe karıştı İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'nin açılışının ardından Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan onlarca anten söküldü ve görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

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369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, 29 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı.

Eylül 2020 itibarıyla asıl faaliyeti yayıncılık hizmetinin verilmesine başlandığı kulede dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayını birbirlerinin güçlerini kesmeden ve frekansları karışmadan yayın yapabiliyor.

Çevre ve görüntü kirliliği tarihe karıştı

Yayıncılık alanında sunulan altyapı hizmetleri ve çevre dostu operasyonlarla Türkiye'nin iletişim ve yayıncılık faaliyetleri dünya standartlarına taşınıp tek verici tesis modeline geçildi.

Çamlıca Kulesi ile Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan onlarca anten söküldü ve tüm hizmetler tek kulede toplandı.

Böylece çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olan elektromanyetik ve görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

İstanbul'un siluetinin güzelleşmesine katkı sağlanırken kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufu en üst düzeye ulaştı.

Çamlıca Kulesi ve etrafı hediyelik eşya mağazaları, kafeteryaları, restoranları ve eşsiz manzaraya hakim seyir teraslarıyla kısa vadede ülke ekonomisine ve turizmine katkı sağlayan bir cazibe merkezi haline geldi.