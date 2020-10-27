Çamlıca Televizyon Kulesi'nde Türk Bayrağı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, İstanbul Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı.
- DHA
- 27.10.2020 - 04:02
Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Türk Bayrağı'na büründü. Kırmızı beyaz ışıklandırmalar görsel şölen oluşturdu.
Kuleyi kaplayan kırmızı beyaz renkli ışıklandırmalar görsel şölen oluşturdu ve İstanbul'un birçok ilçesinden fark edildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün aynı anda ışıklandırılmasıyla renkli görüntüler oluştu.