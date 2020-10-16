Çamlıca'daki son kule de kaldırılıyor

Çamlıca'daki son kule de kaldırılıyor

Halen ayakta kalan 1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde söküm çalışmalarında sona gelindi.

İstanbul Çamlıca'da işlevsizleşen ve görüntü kirliliği yaratan antenlerin kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin yayına başlamasının ardından, Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca toplam 30'a yakın irili ufaklı anten kulesi sökülmüştü.

Çamlıca'daki son kule de kaldırılıyor VİDEO

SON KULE DE GİDİYOR

Bölgedeki çalışmalar şu anda ayakta kalan 166 metre yüksekliğindeki Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na ait verici kulede yoğunlaşmış durumda.

1972 yılında yapımına başlanan 1980 yılında tamamlanarak hizmete alınan deniz seviyesinden 268 metre yüksekliğindeki Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na ait 40 yıllık verici kule için çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Dev kulenin de bölgeden kaldırılmasının ardınan Çamlıca Camii'in eşsiz görüntüsü arkasındaki görüntü kirliliği ortadan kalkmış olacak.

"YALNIZ İYİ TEMİZLEDİK"

Konuya ilişkin bir paylaşım yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çalışmaların yakında sona ereceğini belirterek, "Yalnız iyi temizledik. Not: Arkada tek kalan beton kule de çok yakında gidecek." ifadelerini kullandı.