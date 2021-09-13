Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale Boğazı açıklarında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 251 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
- İHA
- 13.09.2021 - 18:45
Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesi açıklarında düzenledikleri operasyonda bir yelkenli tekneyi durdu.
Teknede yapılan aramada 132 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Diğer operasyonda Bozcaada ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesine gerçekleştirildi. Balıkçı teknesinde yapılan aramada 119 düzensiz göçmen yakalandı.
2 OPERASYONDA TOPLAMDA 251 GÖÇMEN YAKALANDI
Toplam 251 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısının işlemleri sürüyor.