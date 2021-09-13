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    Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı

    Çanakkale Boğazı açıklarında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 251 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 18:45
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    Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı

    Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesi açıklarında düzenledikleri operasyonda bir yelkenli tekneyi durdu.

    Teknede yapılan aramada 132 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

    Diğer operasyonda Bozcaada ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesine gerçekleştirildi. Balıkçı teknesinde yapılan aramada 119 düzensiz göçmen yakalandı.

    2 OPERASYONDA TOPLAMDA 251 GÖÇMEN YAKALANDI

    Toplam 251 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısının işlemleri sürüyor.

    Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı #2

    Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı #3

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