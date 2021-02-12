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    Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde çıkan yangın söndürüldü

    İtalya'ya gitmek için İstanbul'dan yola çıkan geminin Çanakkale Boğazı yakınlarında alev alması üzerine bölgeye ekipler, saatler süren çalışmaların ardından yangını söndürdü.
    • AA
    • 12.02.2021 - 08:53
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    Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde çıkan yangın söndürüldü

    İstanbul Tuzla Limanı'ndan ayrılıp İtalyan'ın Trieste Limanı'na gitmek için yola çıkan Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli gemi, Çanakkale Boğazı yakınlarına geldiğinde ana güvertesinden duman çıkmaya başladı. Dumanların personel tarafından fark edilmesi üzerine, Ayvacık ilçesi Babakale köyüne 35 mil mesafede bulunan gemide, kaptan Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri ile iletişime geçerek yangın çıktığını bildirdi.

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    26 bin 525 grostonluk geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" römorkörü gönderildi.

    Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde çıkan yangın söndürüldü #1

    İKİ YÖNDEN MÜDAHALE

    Bozcaada açıklarına gelen gemideki yangına iki yönünden müdahale edildi.

    AKÇANSA LİMANI'NA GÖTÜRÜLDÜ

    Bir süre sonra gemi, yangına karadan da müdahaleye imkan vermek amacıyla römorkörler yardımıyla Akçansa Limanı'na götürüldü.

    Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde çıkan yangın söndürüldü #2

    KARADAN VE DENİZDEN MÜDAHALE

    Ekipler 22 personel ve 2 yolcu ile 220 aracın bulunduğu gemideki yangına, denizden ve karadan müdahale ederek alevleri söndürdü. Gemiden soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde çıkan yangın söndürüldü #3

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