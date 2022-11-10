Çanakkale Ayvacık açıklarında 87 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince rotası İtalya üzerinde bulunan yelkenli tekne içinde 87 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
- 10.11.2022 - 21:46
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden TCSG-6 ve KB-20 Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu.
87 kaçak göçmenle 1 kaçakçı yakalandı
Tekne içinde 87 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
İHA'nın haberine göre, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.