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    Çanakkale Ayvacık açıklarında 87 kaçak göçmen yakalandı

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince rotası İtalya üzerinde bulunan yelkenli tekne içinde 87 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
    • 10.11.2022 - 21:46
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    Çanakkale Ayvacık açıklarında 87 kaçak göçmen yakalandı

    Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Bölgeye giden TCSG-6 ve KB-20 Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu.

    87 kaçak göçmenle 1 kaçakçı yakalandı

    Tekne içinde 87 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

    İHA'nın haberine göre, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

    Çanakkale Ayvacık açıklarında 87 kaçak göçmen yakalandı #1


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