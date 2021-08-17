Euro
9.8952
-0.74%
Dolar
8.4417
-0.14%
Altın
484.82
-0.22%
Borsa
1.462
0.44%
Bitcoin
391.388
-1.38%
EXEN Coin
26.73
-4.50%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Çanakkale Ayvacık'ta 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Çanakkale Ayvacık açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 12 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 18:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale Ayvacık'ta 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Saat 06.20 sıralarında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 12 düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edildi.

    12 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

    12 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.

    Çanakkale Ayvacık ta 12 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Çanakkale Ayvacık ta 12 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir