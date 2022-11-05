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    Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

    Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
    • 05.11.2022 - 04:45
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    Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

    Çanakkale Boğazı'nda gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

    Boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

    AA'nın haberine göre, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

    Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

    Yerel feribot seferleri ise sürdürülüyor.

    Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı #1


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