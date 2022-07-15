Petrol
100.2
1.11%
Euro
17.5394
0.36%
Dolar
17.463
0.20%
Altın
962.62
0.39%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
357.421
0.28%
BTXN Coin
7.45
3.90%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi

    Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan İtalya bayraklı gemi, römorkörle çekilerek demir bölgesine götürüldü.
    • 15.07.2022 - 05:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi

    Bulgaristan'dan Malta'ya giden, 176 metre uzunluğunda ve 25 bin 373 grostonluk İtalya bayraklı "Maria M" isimli kimyasal tankeri, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı.

    Römorkörler sevk edildi, diğer gemiler uyarıldı

    AA'nın haberine göre>; gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-3" ve "Kurtarma-13" römorkörleri sevk edildi, boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler, arıza hakkında bilgilendirildi.

    Gemi, römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Şevketiye Liman demir bölgesine götürüldü.

    Çanakkale Boğazı nda arızalanan gemi römorkörle çekildi #1


    İlginizi Çekebilir

    BM'den Türkiye'ye tahıl krizi çözümü çabaları için teşekkür
    Gündem

    BM'den Türkiye'ye tahıl krizi çözümü çabaları için teşekkür

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın
    Metabot

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın

    Restorasyon çalışmalarının 1 aylık süresi kaldı
    3. Sayfa

    Restorasyon çalışmalarının 1 aylık süresi kaldı

    Görüş Bildir