Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi römorkörle çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan İtalya bayraklı gemi, römorkörle çekilerek demir bölgesine götürüldü.

Bulgaristan'dan Malta'ya giden, 176 metre uzunluğunda ve 25 bin 373 grostonluk İtalya bayraklı "Maria M" isimli kimyasal tankeri, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı.

Römorkörler sevk edildi, diğer gemiler uyarıldı

AA'nın haberine göre>; gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-3" ve "Kurtarma-13" römorkörleri sevk edildi, boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler, arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Şevketiye Liman demir bölgesine götürüldü.