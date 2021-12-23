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    Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesinde 143 kaçak göçmen yakalandı

    Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince durdurulan balıkçı teknesinde 143 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.
    • DHA
    • 23.12.2021 - 20:19
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    Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesinde 143 kaçak göçmen yakalandı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Çanakkale Boğazı'nda bir balıkçı teknesini takine aldı.

    143 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

    Bir süre izlenen teknede kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekiplerin durdurduğu balıkçı teknesi içinde yapılan aramada 143 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

    Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Çanakkale Boğazı nda balıkçı teknesinde 143 kaçak göçmen yakalandı #1

    Çanakkale Boğazı nda balıkçı teknesinde 143 kaçak göçmen yakalandı #2

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