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    Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

    Komoros Adaları bayraklı bir gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu.
    • AA
    • 11.03.2022 - 05:52
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    Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

    Romanya'dan İtalya'ya giden, 142 metre boyunda ve 5 bin 334 grostonluk "Kapıtan Shyrıagın" isimli Komoros Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.

    BÖLGEYE EKİPLER SEVKEDİLDİ

    Mısır yüklü geminin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.

    Boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler konuyla ilgili bilgilendirilirken, geminin henüz bir yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.

    Çanakkale Boğazı nda bir gemi karaya oturdu #1

    Çanakkale Boğazı nda bir gemi karaya oturdu #2


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