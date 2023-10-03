Çanakkale Boğazı’nda konteyner gemisi makine arızası yaptı
İHA

İzmir’den Bulgaristan’a giden 147 metre uzunluğundaki ‘Sonata’ isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında boğazın güney girişinde makine arızası yaptı.

Bölgeye ekipler sevk edildi

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-14’ römorkörü sevk edildi.

Gemi demirletildi

Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada Demir Bölgesi’ne götürülerek demirletildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)