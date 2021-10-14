Euro
10.6509
1.02%
Dolar
9.1674
0.99%
Altın
529.55
1.14%
Borsa
1.417
0.22%
Bitcoin
524.541
5.12%
EXEN Coin
21.85
-0.68%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Çanakkale Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti

    Rus donanmasına ait, Karadeniz Filosu'na bağlı savaş gemisi 'Ingushetia', Boğaz'ı geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 16:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti

    Saat 12.30 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giren Rus donanmasına ait 630 borda numaralı, 74 metre uzunluğundaki füze korveti 'Ingushetia', saat 14.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.

    Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

    TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ EŞLİK ETTİ

    Boğaz geçişi sırasında gemiye, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

    Çanakkale Boğazı ndan Rus savaş gemisi geçti #1

    Çanakkale Boğazı ndan Rus savaş gemisi geçti #2

    Çanakkale Boğazı ndan Rus savaş gemisi geçti #3

    Çanakkale Boğazı ndan Rus savaş gemisi geçti #4

    Çanakkale Boğazı ndan Rus savaş gemisi geçti #5

    Çanakkale Boğazı ndan Rus savaş gemisi geçti #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir