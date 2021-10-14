Çanakkale Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti

Rus donanmasına ait, Karadeniz Filosu'na bağlı savaş gemisi 'Ingushetia', Boğaz'ı geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Saat 12.30 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giren Rus donanmasına ait 630 borda numaralı, 74 metre uzunluğundaki füze korveti 'Ingushetia', saat 14.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ EŞLİK ETTİ

Boğaz geçişi sırasında gemiye, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.





















