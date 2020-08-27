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    Çanakkale'de 145 kaçak göçmen kurtarıldı

    Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenen teknedeki 145 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karakola götürüldü.
    • DHA
    • 27.08.2020 - 20:44
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    Çanakkale'de 145 kaçak göçmen kurtarıldı

     

    Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak için tekneyle açılan bir grup kaçak göçmen, teknenin arızalanması sonrası Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sürüklenmeye başladı.

    TEKNE BOZULUNCA YARDIM İSTEDİLER

    Bunun üzerine kaçak göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

    Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, sürüklenen tekne içindeki 145 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler daha sonra Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü.

    2 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

    Bu arada kaçak göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

    Çanakkale de 145 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Çanakkale de 145 kaçak göçmen kurtarıldı #2

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