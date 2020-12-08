Çanakkale'de 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk kara sularına iterek ölüme terk ettiği 16 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.

Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekibi, can salı içerisindeki 16 kaçak göçmeni kurtardı.

YUNANLAR ÖLÜME İTTİ

Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.





