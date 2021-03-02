Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan tarafından ölüme terk edilen düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale’de Ayvalık ilçesi açıklarında 2 can sal içerisinde bir grup düzensiz göçmen fark edildi.

27 Şubat saat 12.15 dolaylarında Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri alınan ihbar üzerine bölgeye ekip gönderdi.

YUNANİSTAN GÖNDERDİ

Göçmenlerin Yunanistan tarafından Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk sularına iki can salı içerisinde geri bırakıldığı öğrenildi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Ölüme terk edilen göçmenler Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

33 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.