Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana meydana geldi.
- 13.12.2022 - 06:39
- Güncelleme : 13.12.2022 - 06:50
Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 06.21’de, AFAD'ın verdiği bilgilere göre, 4,3 şiddetinde deprem yaşandı.
Olumsuz ihbar yok
Depremin derinliğinin 12.12 km olduğu açıklandı.
İlk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı.
Çevre illerde hissedildi
Sosyal medyada, sarsıntının İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.