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    Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana meydana geldi.
    • 13.12.2022 - 06:39
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 06:50
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    Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 06.21’de, AFAD'ın verdiği bilgilere göre, 4,3 şiddetinde deprem yaşandı.

    Olumsuz ihbar yok

    Depremin derinliğinin 12.12 km olduğu açıklandı.

    İlk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı.

    Çevre illerde hissedildi

    Sosyal medyada, sarsıntının İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

    Çanakkale de 4,3 büyüklüğünde deprem #1


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