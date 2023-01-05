Çanakkale'de 44 göçmen kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık açıklarında Yunanistan tarafından geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içerisindeki 44 göçmen, kurtarıldı.
- 05.01.2023 - 21:37
Avrupaya göç etme hayalinde olan mültecilerin Yunan Sahil Güçleriyle olan imtihanı bitmiyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
44 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-28 botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 44 kaçak göçmen kurtarıldı.
İHA'nın haberine göre, kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.