Petrol
79
1.49%
Euro
19.7859
-0.53%
Dolar
18.7654
0.12%
Altın
1.106
-0.99%
Borsa
5116
0.00%
Bitcoin
320.542
0.17%
BTXN Coin
7.14
-2.59%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Çanakkale'de 44 göçmen kurtarıldı

    Çanakkale Ayvacık açıklarında Yunanistan tarafından geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içerisindeki 44 göçmen, kurtarıldı.
    • 05.01.2023 - 21:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de 44 göçmen kurtarıldı

    Avrupaya göç etme hayalinde olan mültecilerin Yunan Sahil Güçleriyle olan imtihanı bitmiyor.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    44 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-28 botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 44 kaçak göçmen kurtarıldı.

    İHA'nın haberine göre, kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Çanakkale de 44 göçmen kurtarıldı #1


    Bekir Bozdağ, Somalili mevkidaşı ile görüştü
    Gündem

    Bekir Bozdağ, Somalili mevkidaşı ile görüştü

    Yüzde 30 zamla yeni memur maaşları
    Ekonomi

    Yüzde 30 zamla yeni memur maaşları

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Görüş Bildir