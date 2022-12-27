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    Çanakkale'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 61 kaçak göçmen, Çanakkale Ayvacık açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 27.12.2022 - 00:27
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    Çanakkale'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Bölgeye giden KB-20 ve KB-4510 Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirtilen lastik bot içerisindeki 61 kaçak göçmen kurtarıldı.

    Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

    Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.

    DHA'nın haberine göre kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Çanakkale de 61 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Çanakkale de 61 kaçak göçmen kurtarıldı #2


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