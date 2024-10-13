Çanakkale'de Apollon Smintheus Kutsal Alanı'ndaki kazıda yeni gelişme: kadın ve çocuk iskeleti bulundu

Her yıl gerçekleştirilen kazı çalışmaları kapsamıda bu yıl da 15 kişilik ekip ile Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde bulunan Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda kazı çalışması yapıldı.

Çalışma kapsamında, yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip nekropol alanında kadın ve çocuk iskeleti bulundu.

"BİZİ ŞAŞIRTAN DUVAR YAPILARINI GÖRDÜK"

Kazı Başkan Yardımcısı Tuğçe Kocael, çalışmalara ilişkin şöyle konuştu:

Geçen sene yaptığımız çalışmalarda, nekropol alanı olduğunu düşündüğümüz bir açma içerisinde mezar buluntularına rastladık. Nekropolis alanında mezar bulunması bizim için mutluluk vericiydi. Biraz daha kanıtlamış olduk.



Bu sene de bu alanda çalışmalarımız jeofizikten aldığımız veriler doğrultusunda devam ettik. Bizi şaşırtan duvar yapılarını gördük. Geç dönem düzenlemeleriyle ilgili olduğunu düşündüğümüz duvarlar var. Duvar diplerinde de bir yetişkin, bir de çocuk olmak üzere iki bireye işaret eden bulgular elde ettik.



Burada üzeri kiremitle kapatılmış, basit toprak gömü mezarlar var. Antropoloğumuzun incelemelerine göre iskeletlerin kadın ve çocuk olduğu anlaşıldı.