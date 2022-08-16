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    Çanakkale'de araba sürüye çarptı:13 koyun telef oldu

    Çanakkale'de koyun sürüsüne otomobilde bulunan sürücü yaralanırken kazada 13 koyun telef oldu
    • 16.08.2022 - 00:14
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    Çanakkale'de araba sürüye çarptı:13 koyun telef oldu

    Çanakkale'ninYenice ilçesi Seyvan köyü yakınlarında, Kalkım beldesinden Yenice ilçesi istikametine gitmekte olan Olcay Ö. yönetimindeki 17 YA 313 plakalı otomobil, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.

    13 koyun telef oldu

    İHA'nın haberine göre, 13 koyunun telef olduğu kazada sürücü ise yaralandı. Kaza sonrasında Yenice-Balıkesir Karayolunda ulaşım geçici süre tek şeritten sağlandı.

    Çanakkale'de araba sürüye çarptı:13 koyun telef oldu - Video

    Çanakkale de araba sürüye çarptı:13 koyun telef oldu #1

    Çanakkale de araba sürüye çarptı:13 koyun telef oldu #2

    Çanakkale de araba sürüye çarptı:13 koyun telef oldu #3


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