Çanakkale'de araba sürüye çarptı:13 koyun telef oldu

Çanakkale'de araba sürüye çarptı:13 koyun telef oldu

Çanakkale'de koyun sürüsüne otomobilde bulunan sürücü yaralanırken kazada 13 koyun telef oldu

Çanakkale'ninYenice ilçesi Seyvan köyü yakınlarında, Kalkım beldesinden Yenice ilçesi istikametine gitmekte olan Olcay Ö. yönetimindeki 17 YA 313 plakalı otomobil, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.

13 koyun telef oldu

İHA'nın haberine göre, 13 koyunun telef olduğu kazada sürücü ise yaralandı. Kaza sonrasında Yenice-Balıkesir Karayolunda ulaşım geçici süre tek şeritten sağlandı.

Çanakkale'de araba sürüye çarptı:13 koyun telef oldu - Video

