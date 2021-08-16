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    Çanakkale'de başlayan yangın kontrol altına alındı

    Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde başlayan yangın, ekiplerin ve köy halkının büyük çabaları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 03:40
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    Çanakkale'de başlayan yangın kontrol altına alındı

    Yurdun dört bir yanında yangınlarla mücadele sürerken, bazı bölgelerden sevindirici haberler gelmeye başladı.

    Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde dün çıkan orman yangını gece saatlerinde yeniden başladı.

    Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde söndürülen orman yangını yeniden başlamıştı.

    Çanakkale de başlayan yangın kontrol altına alındı #1

    ÇEVREDEKİ BELEDİYELER DE DESTEK VERDİ

    Dumanları gören köylüler, durumu Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ile Geyikli ve Ezine Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

    Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

    Bir gün içerisinde 3, 10 gün içerisinde ise 8’nci kez çıkan orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına köylüler de destek verdi.

    Çanakkale de başlayan yangın kontrol altına alındı #2

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