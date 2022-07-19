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    Çanakkale'de bir kişinin evinden 200 yıllık kilise çanı çıktı

    Çanakkale'de polis ekipleri, şüpheli S.E.'nin evinde yaklaşık 200 yıllık olduğu değerlendirilen bir kilise çanı ele geçirdi.
    • 19.07.2022 - 19:19
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    Çanakkale'de bir kişinin evinden 200 yıllık kilise çanı çıktı

    Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli S.E.'ye ait ikamete operasyon düzenledi.

    200 yıllık kilise çanı elel geçirildi

    Yapılan aramada, üzerinde 1817 yazısı ve haç işareti bulunan tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen yaklaşık 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi.

    Şüpheli serbest bırakıldı

    DHA'nın haberine göre, şüpheli S.E., hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldıktan sonra Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.

    Tarihi eser niteliğindeki kilise çanına el konuldu.

    Çanakkale de bir kişinin evinden 200 yıllık kilise çanı çıktı #1


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