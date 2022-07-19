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Çanakkale'de bir kişinin evinden 200 yıllık kilise çanı çıktı

Çanakkale'de bir kişinin evinden 200 yıllık kilise çanı çıktı

Çanakkale'de polis ekipleri, şüpheli S.E.'nin evinde yaklaşık 200 yıllık olduğu değerlendirilen bir kilise çanı ele geçirdi.