Çanakkale'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.

Çanakkale'nin Cumhuriyet Meydanı'nda, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çanakkale Liman Başkanı İsmail Gümüş, törende yaptığı konuşmada, Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

"TÜRK DENİZLERİNDE KAPİTÜLASYONLAR SONA ERDİ"

Gümüş, Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerinde kapitülasyonların sona erdirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kabotaj, bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkıdır. 1935 yılından itibaren kutlamaya başladığımız Kabotaj Bayramı, 2007 yılından itibaren Denizcilik Müsteşarlığı tarafından alınan bir kararla, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır."

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı FOTO GALERİ

ŞEHİTLERİN ANISINA SUYA ÇELENK BIRAKILDI

Katılımcılar, törenin ardından "Alınteri-8" isimli feribot ile denize açılarak deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler tarafından, Boğaz'da su gösterisi gerçekleştirildi.