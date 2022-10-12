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    Çanakkale'de denizlerin prensi lüferin kilosu 320 TL

    Av sezonunun başlamasıyla balık tezgahlarında hareketlilik başladı. Bu sezon esnafın yüzünü palamut güldürürken, lüfer de tezgahlardaki yerini almaya başladı.
    • 12.10.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 10:02
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    Çanakkale'de denizlerin prensi lüferin kilosu 320 TL

    Yurt genelinde balıkçıların 1 Eylül'de başlayan av sezonu mesaisi devam ediyor.

    Sezonun başlamasıyla oltalarını denize fırlatan balıkçılar, bu yıl palamut bolluğu yaşıyor.

    Esnaf bu sezondan umutlu

    Havaların soğumasıyla birlikte balık tezgahlarında yaşanan yoğunluk ise esnafın yüzünü güldürüyor.

    Çanakkale'de palamut bolluğu nedeniyle balık hali esnafı sezonun iyi geçeceğini yorumluyor.

    Çanakkale'de denizlerin prensi lüferin kilosu 320 TL ViDEO

    Çanakkale de denizlerin prensi lüferin kilosu 320 TL #1

    320 TL'lik lüfer de tezgahlarda yerini aldı

    Tezgahlarda palamut tane 80, hamsi 70, sardalya 80, levrek 170, çipura 130, mezgit 150, zargana 80, istavrit 100 ve çinekop kilosu 120 liradan satılıyor.

    İHA'nın aktarımına göre; bölgede olta balıkçılıyla tutulan denizlerin prensi olarak bilinen lüferin kilosu ise 320 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı.

    Çanakkale de denizlerin prensi lüferin kilosu 320 TL #2

    "Palamudun arkasından balık çeşitliliği başladı"

    Esnaf Özkan Kaşıkçı, lüferin kasım ayında daha çok görülmeye başlayacağını belirterek, “Şu anda tezgahlarımızda balık bolluğu yaşanıyor. Palamut da bollaştı. Palamudun bol olduğu bu dönemde çinekop ve lüfer kendini göstermeye başladı. Şu anda lüferin kilogramı 320 lira, çinekop kilosu ise 120 lira, palamudun fiyatı uygun. Palamudun arkasından balık çeşitliliği başladı. Lüfer ve çinekopun bundan sonra tezgahlarda daha çok görülmesini bekliyoruz. Palamudun çok olduğu sene lüfer, çinekop ve sarıkanat da bol olur. Bu sene lüferin bol olacağını ve vatandaşın bol bol lüfer yiyeceğini düşünüyorum.” dedi.

    Çanakkale de denizlerin prensi lüferin kilosu 320 TL #3

    Çanakkale de denizlerin prensi lüferin kilosu 320 TL #4


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