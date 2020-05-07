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    Çanakkale'de depodaki malzemeleri çalan 3 kişi yakalandı

    Jandarma ekiplerince iki katlı evinin deposunda bulunan malzemeleri çalan 3 kişi gözaltına alınırken, malzemeler sahibine teslim edildi.
    • DHA
    • 07.05.2020 - 11:05
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    Çanakkale'de depodaki malzemeleri çalan 3 kişi yakalandı

    Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde M.Ç.'ye ait  2 katlı evin deposundan, 2 su motoru, 1 kesim motoru, 20’şer metrelik 2 elektrik uzatma kablosu, 1 balta, 1 alet çantası ve 1 spiral makinesi çalındı.

    Malzemelerin olmadığını fark eden şahıs, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    YAKALANAN HIRSIZLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    M.Ç.’nin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini inceledi.

    İncelemeler sonucu kimliği belirlenen R.T., Y.K. ve L.S. isimli şüpheliler, Ezine ilçesi Geyikli beldesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, hırsızlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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