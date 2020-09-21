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    Çanakkale'de derse girmek istemeyen Emir'in zor anları

    Okulun ilk günü derse girmek istemeyen minik Emir, kendisini yerlere atarak annesine zor anlar yaşattı.
    • İHA
    • 21.09.2020 - 10:10
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 10:10
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    Çanakkale'de derse girmek istemeyen Emir'in zor anları

    Türkiye’de genelinde 31 Ağustos'ta uzaktan eğitime geçilirken, bugün de anasınıfı ve 1. sınıf öğrencileri için ilk ders zili çaldı.

    Bazı öğrenciler okuldaki ilk günü için oldukça heyecanlıyken, bazıları ise derse girmek istemedi.

    Çanakkale'de, annesiyle birlikte okula gelen ancak bir anda ağlayarak dışarı çıkan küçük Emir öğretmenleri ve annesine zor anlar yaşattı.

    ÇARESİZ ANNE OĞLUNU ALIP EVİNE DÖNDÜ

    Eve gitmek istediğini belirten Emir hem ağladı hem de kendisini yerlere attı. Çocuğunu sakinleştiremeyen çaresiz anne ise çareyi Emir’i eve götürmekte buldu.

    Çanakkale'de derse girmek istemeyen Emir'in zor anları

    Çanakkale de derse girmek istemeyen Emir in zor anları #1

    Çanakkale de derse girmek istemeyen Emir in zor anları #2

    Çanakkale de derse girmek istemeyen Emir in zor anları #3

    Çanakkale de derse girmek istemeyen Emir in zor anları #4

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