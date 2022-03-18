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    Çanakkale'de düzenlenen fener alayına yüzlerce kişi katıldı

    Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 20:30
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    Çanakkale'de düzenlenen fener alayına yüzlerce kişi katıldı

    Çanakkale Valiliğince 18 Mart Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

    YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

    Cumhuriyet Meydanı’nda saat 19.00'da başlayan fener alayına yüzlerce kişi katıldı. Demircioğlu Caddesi’nden İnönü Caddesi’ne ilerleyen kalabalık, eski Salı Pazarı yokuşu kavşağından Kayserili Ahmetpaşa Caddesi’ne yöneldi.

    KORDON BOYUNCA MARŞLAR SÖYLENDİ

    Kordon boyunca marşlarla ilerleyen kalabalık, İskele Meydanı'na kadar geldi. Dev Türk bayrağı açılan yürüyüşte marşlar söylenildi.

    Çanakkale de düzenlenen fener alayına yüzlerce kişi katıldı #1

    Çanakkale de düzenlenen fener alayına yüzlerce kişi katıldı #2

    Çanakkale de düzenlenen fener alayına yüzlerce kişi katıldı #3

    Çanakkale de düzenlenen fener alayına yüzlerce kişi katıldı #4


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