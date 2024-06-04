Çanakkale'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

İHA
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde saat 18.00 sıralarında, Baharlar köyünden Uzunalan köyüne seyir halinde olan İsmail Özpek idaresindeki 17 PB 450 plakalı otomobil, Uzunalan köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak savruldu.
Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi
Kazada sürücü İsmail Özpek ve araçta bulunan Sabire Ihmaz ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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