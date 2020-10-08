Çanakkale'de feribot kaptanları ve mürettebatta virüs çıktı

Çanakkale boğaz hattı ve adalar arasında feribotla insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.'nin bazı kaptan ve gemi mürettebatında koronavirüse rastlandığı öğrenildi.

Dünya genelinde koornavirüsle mücadele sürerken, Türkiye'de önlemler kısıtlamalara gerek kalmadan uygulanmaya çalışılıyor.

FERİBOT KAPTANLARI VE MÜRETTEBATTA VİRÜS ÇIKTI

Ne var ki, alınan tüm önlemlere rağmen Çanakkale boğaz hattı ve adalar arasında feribotla insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.’nin bazı kaptan ve gemi mürettebatında virüs çıktığı iddia edildi.

MASKE TAKMAYAN, MESAFEYE UYMAYAN YOLCULAR

Feribotlarda alınan tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlenirken, koornavirüs testi pozitif çıkan gemi mürettebatının da karantinada olduğu öne sürüldü.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA YOK

Öte yandan, kaptan ve gemi mürettebatında koronavirüs çıktığı öne sürülen Gestaş A.Ş.’den resmi bir açıklama yapılmadı.