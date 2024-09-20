Çanakkale'de gırgır teknesiyle 30 ton sardalya avladılar Bozcaada ilçesi açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, tek seferde 30 ton sardalya avladı.

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DHA

Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında avlanan "Çalı Balıkçılık" isimli gırgır teknesi bu sabah büyük bir balık sürüsüyle karşılaştı. Tekne kaptanı Nadir Karabiber, balıkçılar arasında ağ atmayı ifade eden "Mola" komutunu verdi ve ağlar denize bırakıldı. Kısa bir süre sonra ağlar tekneye çekildiğinde tonlarca sardalyanın ağa dolduğu görüldü.

30 TON SARDALYA YAKALANDI

Hem kaptanın hem de mürettebatın yüzünü güldüren bu bol av, teknedeki kasaları sardalyayla doldurdu. Toplamda 30 ton sardalya yakalandı.

"BÖYLE BİR AVI BİZ DE TAHMİN ETMİYORDUK"

Kaptan Naci Karabiber,

Sabaha karşı Bozcaada açıklarında avlanmak için denize açıldık. Ağlarımızı denize bıraktık ve topladığımızda beklediğimizin çok üzerinde sardalya vardı. Böyle bir avı biz de tahmin etmiyorduk

şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)