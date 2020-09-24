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    Çanakkale’de gölet havzasında kafatasları bulundu

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde pompa arızası nedeniyle bir bölümü boşaltılan sulama göletinden 4 kafatası ile kemikler çıktı.
    • DHA
    • 24.09.2020 - 01:03
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    Çanakkale’de gölet havzasında kafatasları bulundu

    Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyünde çobanlık yapan Hayrettin Yaşar, geçen pazartesi günü koyunlarını otlatırken bölgede kafatası ve kemiklere rastladı. Çoban Yaşar, durumu, köy muhtarı Rıdvan Yaşar'a bildirdi.

    Olay yerine gelen Yaşar da jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak araştırma yaptı. Daha sonra kafatasları ile kemikler incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Çanakkale’de gölet havzasında kafatasları bulundu #1

    "ESKİ BİR MEZARLIK OLABİLİR"

    Pompanın arıza yapması sonucu onarım için göletteki suyun yüzde 90’ı boşaltılırken, gölet havzasında başka kafatası ya da kemik olup, olmadığı araştırılacak. Çoban Hayrettin Yaşar, 81 yaşındaki babası Mehmet Yaşar'ın, göletin altında eski bir mezarlık olabileceğinden bahsettiğini söyledi.

    Çanakkale’de gölet havzasında kafatasları bulundu #2

    Çanakkale’de gölet havzasında kafatasları bulundu #3

    Çanakkale’de gölet havzasında kafatasları bulundu #4

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