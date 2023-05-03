Çanakkale'de HDP'liler 4 kişiyi darbetti Çanakkale'de seçim çalışması için bir kahvehaneye giren HDP'liler ile kahvehanede bulunan 4 kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada 4 kişi, partililer tarafından hastanelik edildi.

İHA

Çanakkale’de Barbaros Mahallesi'nde bir kahvehanede, seçim çalışmaları çerçevesinde bir kahvehaneye gelen Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın vatandaşlarla sohbet etti.

Tokalaşmak istemedi

Milletvekili Adayı Adile Yalçın, Mustafa Kılıç’ın da (42) aralarında bulunduğu 4 kişinin masasına geldi. Yalçın, Mustafa Kılıç ile tokalaşmak istedi. Mustafa Kılıç, kendisinin bayanlarla tokalaşmadığını belirtti. Ardından tartışma yaşandı.

25 kişi 4 kişiyi darbetti

Tartışma araya girenlerin olayı sakinleştirmesiyle sona erdi. Bunun ardından kahvehaneye gelen, Yeşil Sol Parti üyesi oldukları iddia edilen yaklaşık 25 kişilik grup, buradaki 4 kişiyi darbetti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

"AK Partili olduğumu söyleyince ortalığı karıştırdılar"

Yaralılardan Mustafa Kılıç, yaşanan olayı şu şekilde anlattı:

“Dumlupınar Camisi'nin oradaki kahvede otururken Yeşil Sol Partisi’nin Milletvekili Adayı geldi. Herkesin masasını gezdi. Bizim de masamıza geldi. Tokalaşmak istedi. Ben bayanlarla tokalaşmıyorum, dedim. Tamam dedi. Hoş karşıladı. Bizden oy istedi. Ben AK Partili olduğumu söyledim O ana kadar herhangi bir şey yoktu. Ondan sonra bir başkası geldi. Ortalığı karıştırdılar. İlk arbedede üç dört kişi saldırdılar. Polisler geldi sonra, ortalık sakindi. İkinci defa ise üç dört araba 20-25 kişilik grup geldi. Bize sorgusuz saldırdılar. Bizi bu hale soktular. Ondan sonra oradaki sloganları, biz barış istiyoruz siz niye böyle yapıyorsunuz. Ben de, barış isteyenler böyle mi yapar, dedim. Siz kendinizi topluma kabullendirmek istiyorsunuz, dedim. Bu şekilde mi kabullenir insanlar, dedim. Oradaki sorunları kaba kuvvetle çözmeye çalışıyorlar. Biz hangi devirdeyiz? Kaba kuvvetle şimdiye kadar ne çözülmüş ki? Darp edilen bir arkadaşımız Kürt. Ben Türküm. Aramızda ayrı gayrımız yok. Biz bu insanlarla 10 yıldır iç içeyiz. Birbirimizi tanıyoruz. Ama onlar içlerinde biriktirmişler seçim arifesinde geldiler gövde gösterisi yapmaya çalıştılar. Hepsinden de şikayetçiyim. Hakkımı da savunacağım”

"Şiddet eğilimli kişileri adaylar yanlarında gezdiremezler"

AK Parti Çanakkale 1. Sıra Milletvekili Adayı Ayhan Gider ise olayla ilgili şunları söyledi:

“Bu akşam ne Çanakkale’mize ne Türkiye’mize yakışmayacak bir olayla karşı karşıyayız. Biz seçim sürecinin güvenlik ve huzur içerisinde geçmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu akşam Yeşil ve Sol Parti’nin Milletvekili Adayının bir kahve ziyaretinde 4 tane vatandaşımız gerek siyasi fikirlerinden gerekse dini saiklerle el sıkmamışlar. Teşekkür ederek, olayı sonuçlandırmak istemişler. Ancak orada grubun içindeki bir kişinin önce sözlü saldırısına daha sonra fiziksel saldırısına maruz kalmışlardır. Olay bu kadarla da kalmamış, bu kişiler kahveden uzaklaştıktan sonra 25-30 kişi toplanarak, tekrar kahveye baskın vermişlerdir. Biz siyaset ve şiddetin yan yana olabilecek iki olgu olmadığını biliyoruz. Siyaset şiddet dışıdır. Şiddet siyaset dışıdır. Ne yazık ki bu konjonktürde bu tip şiddet eğilimli arkadaşlar öncelikle yanlarında gezdikleri adayın ve partinin sorumluluğundadırlar. Şiddet eğilimli kişileri adaylar yanlarında gezdiremezler. Tabii bunun münferit bir olay olmasını arzu ediyoruz ancak gittikten sonra geri gelip saldırının devam etmesi bunun sıradan bir adi olay olmadığı izlenimini veriyor."

"Üç koltuk için olmayacak yerlere olmayacak tavizler vermeyin"

Gider, sözlerinin devamına şöyle dedi: