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    Çanakkale'de ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor

    30 yıldır satmaya kıyamadığı arabasını evinin bahçesindeki bir yapının üstünde sergilemesi görenleri şaşırttı.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 00:25
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 00:48
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    Çanakkale'de ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor

    Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde, bir evin bahçesinde sergilenen araba görenleri hayrete düşürdü.

    3 metre yüksekliğindeki bir yapı üzerinde duran Murat 131 marka otomobil 25-30 yıldır bu şekilde duruyor.

    ''ÇALIŞIR VAZİYETTE BİNANIN ÜZERİNE OTURTMUŞ''

    Otomobilin ev sahibine ait olduğunu beliren kiracı Fahrettin Akar, “ Bu evde kiracıyız. Bu araç rahmetli ev sahibimiz İsmail Kaya’nın ilk aracıymış. Aracını satmaya kıyamadığı için binanın üzerine bu şekilde koymuş. Yaklaşık 25-30 yıldır bu araç bu şekilde duruyor. Çalışır vaziyette binanın üzerine oturtmuş diyelim” dedi.

    Çanakkale de ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor #1

    Çanakkale de ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor #2

    Çanakkale'de ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor VİDEO

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