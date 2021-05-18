30 yıldır satmaya kıyamadığı arabasını evinin bahçesindeki bir yapının üstünde sergilemesi görenleri şaşırttı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde, bir evin bahçesinde sergilenen araba görenleri hayrete düşürdü.

3 metre yüksekliğindeki bir yapı üzerinde duran Murat 131 marka otomobil 25-30 yıldır bu şekilde duruyor.

''ÇALIŞIR VAZİYETTE BİNANIN ÜZERİNE OTURTMUŞ''

Otomobilin ev sahibine ait olduğunu beliren kiracı Fahrettin Akar, “ Bu evde kiracıyız. Bu araç rahmetli ev sahibimiz İsmail Kaya’nın ilk aracıymış. Aracını satmaya kıyamadığı için binanın üzerine bu şekilde koymuş. Yaklaşık 25-30 yıldır bu araç bu şekilde duruyor. Çalışır vaziyette binanın üzerine oturtmuş diyelim” dedi.

Çanakkale'de ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor VİDEO