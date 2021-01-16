Çanakkale’de kar yağışı etkili oldu
- DHA
- 16.01.2021 - 14:51
- Güncelleme : 16.01.2021 - 16:06
Bugün İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen kar yağışı başladı.
Öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin yüksek kesimleri ile Ayvacık, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinde yağan kar, 1 saatte etkisini gösterdi.
Belediye ekipleri ise yollarda tuzlama çalışmalarına başladı.
ÇOCUKLAR KARTOPU OYNADI
Alışveriş için sokağa çıkanlar, kısa süreliğine karın mutluluğunu yaşadı. Bazı çocuklar da evlerinin bahçesine çıkarak kartopu oynadı.
YARIN AKŞAMA KADAR ETKİLİ OLACAK
Son tahminlere göre, bu akşam ve yarın Biga, Çan, Yenice ve Bayramiç ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Yetkililer, kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.
BALIKESİR'DE DE BAŞLADI
Balıkesir'in sahil şeridindeki ilçeleri Edremit, Ayvalık ve Burhaniye'de de kar başladı. En son 7 Ocak 2017’de kar yağan Edremit, beyaza büründü.